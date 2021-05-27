Axios узнал об идее США ввести санкции за покупку российского золота

Инициатива предполагает применение санкций к любым американским организациям, сознательно проводящим операции с золотом из резервов российского Центробанка или осуществляющим его перевозку.

Сенаторы-республиканцы из США совместно с коллегами из Демократической партии и Минфином США прорабатывают законопроект, который позволит заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Инициатива предполагает применение санкций к любым американским организациям, сознательно проводящим операции с золотом из резервов российского Центробанка или осуществляющим его перевозку. Кроме того, ограничения затронут предпринимателей, которые захотят продавать золото в России. Американские власти нацелены на исключение шагов для России, которые могут смягчить эффект от введенных санкций.

Ранее мы сообщили, что в Польше у границы с Белоруссией замечены бронетехника США.

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