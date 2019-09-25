Глава Украины хочет лично обсудить с президентом России территориальный вопрос.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский поручил украинской делегации поднять на мирных переговорах в Женеве вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующими данными со западной аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного издания Axios со ссылкой на комментарий главы государства. По словам политического лидера с Банковой улицы, такое официальное мероприятие станет лучшей возможностью по достижению прогресса в территориальном вопросе.

Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios говорил о вероятности проведения на территории своей страны новых президентских выборов одновременно с референдумом. Глава Украины не исключил того, что всенародное голосование может понадобиться властям при условии, что с Москвой получится договориться о режиме прекращения огня в срок на два месяца. Американская газета Financial Times написала, что украинские чиновники якобы намерены провести оба мероприятия в период до 15 мая. В Киеве эти данные затем опровергли.

