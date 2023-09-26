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Дорожники продолжают строительство Пискарёвского проспекта в обход Мурино

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Также у моста через реку Охту создают земельное полотно.

Строительство продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино в Ленобласти идёт полным ходом. Дорожники приступили к созданию первых свайных полей, которые послужат основанием для дороги. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета 47-ого региона.

Также у моста через реку Охту создают земельное полотно: его протяжённость составит чуть больше 6 км. Оно будет иметь выход к Кузьмолово и разгрузит Токсовское шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что почти к 18 тыс. домам в Ленобласти подвели газопроводы.

Видео: Telegram / Dorogi_lo

Теги: ленинградская область, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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