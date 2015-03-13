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Автоюрист Славнов поддержал освобождение от штрафов за несоблюдение разметки
Сегодня, 16:40
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Автоюрист Славнов поддержал освобождение от штрафов за несоблюдение разметки

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Эксперт отметил, что из-за сильных снегопадов коммунальная техника не всегда успевает расчистить дороги.

Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал освобождение от штрафов за несоблюдение разметки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Отметим, что Госдума предложила освободить автовладельцев от штрафов за несоблюдение разметки и нарушение правил парковки в сильные снегопады. Эксперт назвал этот законопроект хорошим, а также отметил, что из-за сильных снегопадов коммунальная техника не всегда успевает расчистить дороги.

Также Славнов предложил освобождать от уплаты штрафа не только в дни снегопадов, но до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок.

Ранее Володин заявил, что Госдума приняла рекордное число законов.

Фото: Piter.tv

Теги: автоюрист, дорожная разметка, штраф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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