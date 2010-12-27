Водители смогут оспаривать штрафы в Интернете

Россиянам могут разрешить оспаривать штрафы через Интернет. Законопроект уже подготовлен и сейчас проходит межведомственное согласование. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Вадима Федорова.
О разработке данного сервиса еще 9 июля сообщил вице-премьер России Максим Акимов. Предположительно, данная функция обжалования выписанных ГИБДД штрафов будет реализована на портале госуслуг.
В конце 2018 года данное предложение выдвинула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она рассказала, что формально такая услуга уже существует, но водителям все равно приходится лично ходить в автоинспекцию.
Ранее Piter.TV рассказывал, что российских водителей ждут новые штрафы на суммы до 2 тысяч рублей в день.
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