В Зеленогорске сгорел автосервис, его хозяин погиб от инфаркта

Поздно вечером 11 мая в Курортном районе Петербурга произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, на Любимой улице, 22, в Зеленогорске воспламенился автосервис. В сети появились кадры с места происшествия.
Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки в покрасочном цехе. В результате инцидента скончался хозяин автосервиса. Он вместе с работниками цеха выгонял из горящего здания машины. В какой-то момент ему стало плохо с сердцем. По предварительной информации, у мужчины случился инфаркт. Медики скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.
Пожар был ликвидирован в час ночи. С огнем боролись четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС. Деревянное здание с лакокрасочными и горючими материалами сгорело полностью.
Ранее мы писали, что из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек.
Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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