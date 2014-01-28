Петербургские автосалоны испытывают дефицит в новых автомобилях

Поскольку уменьшился объем покупателей.

В сентябре этого года индекс контрактования (количество заключенных и расторгнутых контрактов на покупку новых автомобилей за месяц) новых автомобилей в петербургских дилерских центрах сократился на 12% по сравнению с августом. Данные привели аналитики ассоциации автомобильных дилеров России и ГК "Прагматика".

Свои позиции на авторынке теряют LADA, Renault и KIA. Есть и те бренды, которые нарастили объем контрактования: Mitsubishi (на 7%), Ford (на 4%), Genesis (на 3%) и Audi (на 2%).

В сентябре дефицит новых автомобилей в дилерских центрах достиг критических значений. Уменьшился объем покупателей, которые не хотели ждать и выбирали машины из имеющегося стока. К этому фактору добавилась и более низкая активность после сезона отпусков. Александр Шапринский, директор по развитию ГК "Прагматика"

Ранее СберАвто назвал самые популярные автомобили среди жителей Петербурга.

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