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Петербургские автосалоны испытывают дефицит в новых автомобилях
Сегодня, 21:34
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Петербургские автосалоны испытывают дефицит в новых автомобилях

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Поскольку уменьшился объем покупателей.

В сентябре этого года индекс контрактования (количество заключенных и расторгнутых контрактов на покупку новых автомобилей за месяц) новых автомобилей в петербургских дилерских центрах сократился на 12% по сравнению с августом. Данные привели аналитики ассоциации автомобильных дилеров России и ГК "Прагматика".

Свои позиции на авторынке теряют LADA, Renault и KIA. Есть и те бренды, которые нарастили объем контрактования: Mitsubishi (на 7%), Ford (на 4%), Genesis (на 3%) и Audi (на 2%). 

В сентябре дефицит новых автомобилей в дилерских центрах достиг критических значений. Уменьшился объем покупателей, которые не хотели ждать и выбирали машины из имеющегося стока. К этому фактору добавилась и более низкая активность после сезона отпусков.

Александр Шапринский, директор по развитию ГК "Прагматика"

Ранее СберАвто назвал самые популярные автомобили среди жителей Петербурга.

Фото: pexels.com

Теги: автосалоны, машины, рынок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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