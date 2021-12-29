  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автора арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле задержали
Сегодня, 16:37
149
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Автора арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле задержали

0 0

Уже возбуждено уголовное дело.

Художника Ивана Волкова задержали за создание арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле. Мужчину сняли с поезда из Петербурга в Москву 16 января. Информация об этом появилась в Telegram-канале сообщества молодых художников и коллекционеров "Young Artists & Collectors Club".

Предположительно, это будет очередное уголовное дело. Подключены адвокаты. Художник все еще находится в отделении, по словам матери его не кормят и не поят.

говорится в сообщении.

По информации "Фонтанки", уголовное дело уже возбудили — по статье 244 УК РФ. В документах говорится о том, что Волков "своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших". Объект находился на поле около суток. 

На данный момент публикация с арт-объектом в Instagram Волкова удалена. 

Фото: Instagram / volkov___vanya

Теги: иван волков, марсово поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии