Автора арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле задержали

Уже возбуждено уголовное дело.

Художника Ивана Волкова задержали за создание арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле. Мужчину сняли с поезда из Петербурга в Москву 16 января. Информация об этом появилась в Telegram-канале сообщества молодых художников и коллекционеров "Young Artists & Collectors Club".

Предположительно, это будет очередное уголовное дело. Подключены адвокаты. Художник все еще находится в отделении, по словам матери его не кормят и не поят. говорится в сообщении.

По информации "Фонтанки", уголовное дело уже возбудили — по статье 244 УК РФ. В документах говорится о том, что Волков "своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших". Объект находился на поле около суток.

На данный момент публикация с арт-объектом в Instagram Волкова удалена.

Фото: Instagram / volkov___vanya