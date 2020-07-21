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Инцидент с розой, брошенной в "Вечный огонь", попал на видео

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К ответственности привлекли только одну девушку.

Накануне правоохранители наткнулись на видео в социальных сетях, на котором девушка бросает розу в "Вечный огонь" на Марсовом поле. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области рассказала подробности происшествия, а также предоставила видео. 

Полицейские выяснили, что видео было снято 18 июля около 5 часов утра. "Героиней" ролика стала 29-летняя петербурженка. Также активное участие принимали молодой человек 25-ти лет и еще одна девушка.

Правоохранители нашли нарушителей у дома №30 по Лиговскому проспекту, после чего их доставили в отдел полиции для разбирательства. 29-летняя пояснила, что решила сжечь розу по мотивам личного характера.  После этого она извинилась за инцидент. В отношении петербурженки составили административный протокол о мелком хулиганстве, с остальными участниками провели профилактическую беседу. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: вечный огонь, роза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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