Инцидент с розой, брошенной в "Вечный огонь", попал на видео

К ответственности привлекли только одну девушку.

Накануне правоохранители наткнулись на видео в социальных сетях, на котором девушка бросает розу в "Вечный огонь" на Марсовом поле. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области рассказала подробности происшествия, а также предоставила видео.

Полицейские выяснили, что видео было снято 18 июля около 5 часов утра. "Героиней" ролика стала 29-летняя петербурженка. Также активное участие принимали молодой человек 25-ти лет и еще одна девушка.

Правоохранители нашли нарушителей у дома №30 по Лиговскому проспекту, после чего их доставили в отдел полиции для разбирательства. 29-летняя пояснила, что решила сжечь розу по мотивам личного характера. После этого она извинилась за инцидент. В отношении петербурженки составили административный протокол о мелком хулиганстве, с остальными участниками провели профилактическую беседу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО