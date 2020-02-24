Авторов сериала "Охотники" раскритиковали в музее "Аушвиц"-Освенциме

Представители мемориального музея "Аушвиц" выступили с критикой эпизода сериала от студии Amazon.

Сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли стал объектом критики со стороны исторического сообщества. В мемориальном музее "Аушвиц" – бывшем концлагере Освенцим осудили эпизод, в котором надзиратели концлагеря играют в "живые" шахматы, узников концлагеря расстреливали, когда их "съедали" соперники.

Представители музея отметили, что выдумывать эпизоды подобных зверств – это не только карикатура, но и "приглашение" для тех, кто в будущем может отрицать Холокост. В свою очередь, создатели сериала ответили, что намеренно придумали эпизод для того, чтобы не касаться реальных историй узников концлагерей.

Ранее мы представляли трейлер сериала, в котором снялся Аль Пачино. Звезда "Крестного отца" сыграл главу группы охотников. которая охотится на бывших нацистов, спрятавшихся в Америке в 70-х годах.

Видео: Youtube / IGN