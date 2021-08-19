Авторы Warhammer 40000: Space Marine 2 показали классы Штурмовика и Авангарда

Игра выйдет в свет 9 сентября.

Разработчики шутера Warhammer 40000: Space Marine 2 из компаний Focus Entertainment и Saber Interactive показали в социальных сетях новый ролик про два игровых класса — Assault (Штурмовик) и Vanguard (Авангард). В первом случае пользователь сможет использовать ракетный ранец и тяжелый молот для выполнения миссий. Эти средства позволят ему наносить значительный урон по необходимой площади. Во втором случае геймеру будет позволено сражаться с противниками холодным оружием, а также самостоятельно притягиваться к врагам за счет крюка-пушки.

Официальный выход компьютерной игры Space Marine 2 в свет ожидается на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PS5 и Xbox Series 9 сентября 2024 года. Ранее разработчики опубликовали в Интернете системные требования и ролик про два оставшихся игровых класса. Также в геймплейном видео представлена боевая баржа для высадки космодесанта. Речь идет о самом большом по размеру из доступных космическим десантникам кораблей.Судно позволяет разместить на борту сотни бойцов, десятки единиц техники. Там же пользователи найдут карту, на которой можно выбирать миссии, Оружейную комнату, где проводится экипировка снаряжения, а также челноки "Громовые Ястребы". Последние позволят добраться до очередного места битвы.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания