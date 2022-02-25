Авторы The King of Fighters 15 показали трейлер с новыми героями файтинга

Игра будет доступна пользователям PlayStation и Nintendo Switch.

Авторы The King of Fighters 15 показали трейлер с новыми героями Najd и Duo Lon. Игра представляет собой обновленную версию файтинга 2010 года.

Новые персонажи станут частью дополнений для второго сезона. Первый будет доступен для игры 8 августа, а второй появится не раньше осени.

The King of Fighters 15 выйдет 16 ноября. Игра будет доступна пользователям PlayStation и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что новый трейлер стратегии Last Train Home посвятили завязке сюжета.

Видео: YouTube / SNK OFFICIAL