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Авторы The King of Fighters 15 показали трейлер с новыми героями файтинга

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Игра будет доступна пользователям PlayStation и Nintendo Switch.

Авторы The King of Fighters 15 показали трейлер с новыми героями Najd и Duo Lon. Игра представляет собой обновленную версию файтинга 2010 года.

Новые персонажи станут частью дополнений для второго сезона. Первый будет доступен для игры 8 августа, а второй появится не раньше осени.

The King of Fighters 15 выйдет 16 ноября. Игра будет доступна пользователям PlayStation и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что новый трейлер стратегии Last Train Home посвятили завязке сюжета.

Видео: YouTube / SNK OFFICIAL

Теги: the king of fighters, игра, персонажи, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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