Авторы Genshin Impact представили трейлер нового персонажа Ка Мина

Персонаж появится в обновлении, которое выйдет 31 января.

Авторы Genshin Impact представили новый трейлер RPG-игры. Ролик посвящен новому персонажу по имени Ка Мин.

Отмечается, что Ка Мин является наемником охранного предприятия "Меч и ножны". Он также руководит танцевальным коллективом "Великие мифические звери". В боевых действиях персонж наносит урон через атаки в падении.

Игроки смогут оценить навыки Ка Мина в крупном обновлении "Яркие птицы в весеннем небе", которое выйдет 31 января.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Смуты" с локациями древнего Нижнего Новгорода.

Видео: YouTube / Genshin Impact