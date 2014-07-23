Авторы Genshin Impact показали геймплейный трейлер Линетт

Персонажа настоятельно рекомендуют брать в отряд при исследовании Фонтейна.

Разработчики Genshin Impact показали геймплейный трейлер персонажа Линетт в честь выпуска обновления 4.0. Она вошла в тройку персонажей, которые будут доступны игрокам в новой версии игры.

На опубликованных кадрах героиня с четырьмя звездами и мечом демонстрирует свои навыки. Разработчики настоятельно рекомендуют брать Линетт в отряд при исследовании Фонтейна. Также отмечается, что персонаж показывает свою леность или серьезность "только тем, кто этого действительно заслуживает".

Ранее мы сообщали, что разработчики Skull and Bones выпустили новый трейлер.

Видео: YouTube / Genshin Impact