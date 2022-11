Авторы Diablo IV рассказали, как сочетают сюжет и открытый мир

Официальной даты релиза игры еще нет.

Авторы новой компьютерной игры Diablo IV рассказали, как сочетают сюжет и открытый мир. Информацией с журналистами поделился геймдиректор проекта Джо Шели, а также генеральный менеджер серии Род Фергюссон. Их выступление доступно на официальном YouTube-канале издания IGN. Специалисты отметили, что весь мир будет значительно изменен по сравнению с тем, который игроки могли видеть в проекте The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Напомним, что все сюжетные акты можно будет пройти в произвольном порядке, а при желании даже полностью проигнорировать сюжет. Однако геймплей постепенно будет подталкивать персонажа проходить кампании для того, чтобы пользователь получил четкий маршрут. Авторы добавили, что приложили много сил для того, чтобы сделать карту мира понятной и удобной. Большое внимание разработчики уделили локациям, различающимся по уровням. Они старались максимально избавить пространство от пустоты, долгих поисков контента. Мир будет насыщен событиями, а все его части могут стать потенциальным местом для сражений.

Напомним, что на текущий момент дата релиза Diablo IV не объявлена. Аналитики делают прогнозы на то, что выйти игра может в апреле 2023 года.

Фото и видео: YouTube / IGN