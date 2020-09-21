Вышел новый дневник разработчиков Warhammer 40000: Rogue Trader

Дата релиза игры неизвестна.

Студия-разработчик Owlcat Games опубликовала свой второй видеодневник, посвящённый разработке новой компьютерной игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. В этот раз внимание зрителей авторы обратили на описании фракции вольных торговцев, к которой относится основной персонаж проекта. Известно, что игроки увидят разнообразие вселенной Warhammer 40000, пройдут через войну и станут исследователями, торговцами и ипдоматами. Уточняется, что событие сюжета будут разворачиваться далеко от Империума, на просторах Коронуса. В этом регионе первопроходам придется столкнуться с ксеносами, еретиками, монстрами.

Напомним, что вольные торговцы — не просто люди, которые зарабатывают на жизнь торговлей. Они также имеют неограниченные права, благодаря чему захватывают целые планеты, основывают на них колонии и изучают забытые мировые цивилизации. Герой сможет самостоятельно определиться с путем развития расширения влияния человечества. Ему будут помогать спутники, а пользователь получит возможность определиться с кораблем для путешествий.

Warhammer 40,000: Rogue Trader впервые была анонсирована 1 июня 2022 года. В прошлом видеодневнике авторы проекта продемонстрировали несколько геймплейных кадров. До сих пор неизвестна дата выхода, а также платформы, на которых будет запущен проект.

Новый трейлер Gungrave G.O.R.E. показал все особенности игры.

Фото и видео: YouTube / Owlcat Games