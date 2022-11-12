Новый трейлер Gungrave G.O.R.E. показал все особенности игры

Игра выйдет в свет 22 ноября.

Новый трейлер компьютерного экшена Gungrave G.O.R.E. показал все особенности игрового процесса. Создатели опубликовали в социальных сетях ролик, который раскрывает некоторые особенности сюжета, геймплея и показывает персонажей. Известно, что пользователям придется освобождать небольшой город, расположенный в Юго-Восточной Азии, от распространения по нему нового наркотического вещества под наименованием SEED.

Известно, что SEED даёт принимающим его людям специальные умения, а распространяет его преступная организация "Клан Воронов". Персонажу по имени Грейв предстоит уничтожить всех членов банды. В качестве оружия главный герой будет применять пистолеты "Церберы" с бесконечным боезапасом и гроб-трансформер "Перевозчик Смерти". Напомним, что официальный выход Gungrave G.O.R.E. запланирован 22 ноября на игровых PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, а также персональных компьютерах. Установлен возрастной ценз 18+.

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Фото и видео: YouTube /