Новый геймплей Hogwarts Legacy показали в презентации игры 11 ноября

Игра выйдет в свет 10 февраля 2023 года.

Новый геймплей компьютерной игры Hogwarts Legacy разработчики показали в 40-минутной специальной презентации проекта, состоявшейся 11 ноября. Известно, что создателем выступает студия Warner Bros. Games. Зрителей привели к основному выводу, заключающемуся в том, что сама школа волшебства и магии Хогвартс выглядит "потрясающе в действии". Уточняется, что множество кадров демонстрирует сам замок в разных ракурсов. Авторы сосредоточили свое внимание на изучении Хогвартса, в котором предусмотрели множество деталей. Уже сейчас понятно, что по масштабу замок больше, чем в любой другой игре по вселенной Гарри Поттера.

Ближе к концу ролика авторы показали процесс создания игрового персонажа, а также раскрыли подробности некоторых базовых боев. Пользователи отметили, что не совсем довольны взаимодействием с NPC, так как иногда мимика людей кажется им жесткой, не совпадающей с озвучкой.

Напомним, что Hogwarts Legacy появится на консолях Xbox One, Series X и Series S с 10 февраля 2023 года.

Разработчики Hogwarts Legacy показали гостиные факультетов в новых роликах.

Фото и видео: YouTube / Hogwarts Legacy