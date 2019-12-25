Им оказался 41-летний индивидуальный предприниматель.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что полиция обнаружила автора "вирусной" аудиозаписи о коронавирусе в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Напомним, что аудиозапись получила широкое распространение в сети. На ней мужчина выражал своё мнение относительно пандемии коронавируса в России. Отмечается, что запись не соответствовала действительности.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и области отметили, что мужчиной с записи оказался 41-летний индивидуальный предприниматель из Северной столицы. Петербуржец заявил, что не желал вирусного распространения аудиозаписи. Он прислал голосовое сообщение в "закрытую группу в одном из мессенджеров".

С мужчиной провели профилактическую беседу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса.

Фото:pixabay