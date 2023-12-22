Автора граффити на стене доходного дома Павлова привлекли к ответственности

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

На стене доходного дома Павлова молодой человек нарисовал граффити. Петербуржца задержали сотрудники полиции. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел ночью 26 февраля. Юношу задержали прямо за "работой". Он был вместе с товарищами, которые наблюдали за работой "художника". Им оказался 22-летний горожанин.

Факт того, что данное здание является объектом культурного наследия, нисколько не смутил и не остановил молодых людей. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В участок сначала доставили всю компанию. Чуть позже остался лишь автор граффити. Он принес извинения и раскаялся в своем поступке.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Ранее мы писали, что подростки вымогали деньги у продавца шавермы в Сосновом Бору.

Видео: Telegram / Петербургская полиция