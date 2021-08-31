Автор из Петербурга стал победителем всероссийского конкурса аэросъёмки

Победитель получит сто тысяч рублей, а его ролик будут транслировать телеканалы, которые учредили конкурс.

Во вторник, 31 августа, телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета" подвели итоги ежегодного конкурса аэросъёмки "Взлетай и снимай". Участники с помощью коптера снимали видеоролики для разных номинаций. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЦТВ".

Первой место в номинации "Города и путешествия" телеканала "Моя Планета" занял автор ролика под названием "Фабрика тумана". Петербуржец Степан Неверов снял Северную столицу, утопающую в тумане и облаках. Победитель получит сто тысяч рублей, а его ролик будут транслировать в эфире телеканалов.

Интернет-конкурс "Взлетай и снимай" является уникальным проектом для профессионалов и любителей аэросъёмки.

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Фото: предоставлено пресс-службой АО "ЦТВ"