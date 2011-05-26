Автор "Милых костей" извинилась за ложное обвинение в ее изнасиловании

Мужчина, который был обвинен в изнасиловании писательницы, вышел на свободу после 16 лет отсидки.

Американская писательница, автор романа "Милые кости" Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, который провел в тюрьме 16 лет по обвинению в ее изнасиловании. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Medium.

Сиболд была изнасилована в 1981 году. Через несколько месяцев после произошедшего она встретила на улице Энтони Бродуотера и узнала в нем злоумышленника. Писательница рассказала обо всем правоохранителям, а затем в суде. Мужчину отправили в тюрьму в 1982 году. Свою историю женщина описала в романе "Счастливая". В ноябре текущего года Бродуотер был оправдан и вышел на свободу, так было доказано, что его осудили на основании недостаточных доказательств.

Мне больше всего жаль того, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что случилось с вами <...> Больше всего я надеюсь, что у вас и вашей семьи будет время и уединение, чтобы исцелиться от этого. Элис Сиболд, американская писательница

Она добавила, что доверилась полицейским, которые, как выяснилось, совершили ошибку. Сиболд допустила, настоящий преступник, вероятно, никогда так и не будет найден.

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Фото: скриншот Youtube/Manufacturing Intellect