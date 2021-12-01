Прощание с Александром Градским началось в его театре в Москве

Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

Прощание с композитором и исполнителем Александром Градским началось в его театре. Близкие люди, коллеги и поклонники творчества артиста собрались утром 1 декабря на площадке "Градский-холл", чтобы почтить память деятеля культуры. Очередь к гробу народного артиста РФ стала выстраиваться на улице еще за полчаса до начала панихиды.

Сотрудники театра запускают желающих увидеть музыканта группами. Люди кладут цветы и фотографии. Ранее стало известно о том, что траурная церемония запланирована в частном формате. Журналисты на нее не приглашались. Несмотря на это, корреспонденты с утра дежурили в холле.

В фойе театра установлен черно-белый портрет Градского в молодости. В помещении звучат записи артиста. Гроб расположен на сцене в окружении венков. На экране гостям показывают снимки погибшего, а также кадры, сделанные во время телешоу "Голос" и в семейном кругу.

Гражданская панихида продлится два часа. Затем траурная процессия направится на Ваганьковское кладбище Москвы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости