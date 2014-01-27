Об этом сами производители и эксперты рассказали изданию "РБК Петербург".

Автопром в Петербурге может восстановить показатели до уровня 2019 года. Как считают эксперты и производители, это может произойти после зафиксированного падения по производству машин в 2020 году.

По информации Петростата, в прошлом году автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, расположенные в Петербурге, выпустили 323,7 тысячи автомобилей. Данный показатель на 13% меньше, чем годом ранее. Все производители "потеряли" в показателях, от 10% до 26,7%.

С 3-го квартала 2020 года наметилась тенденция – спрос вырос, а результаты продаж автомобилей превысили показатель за аналогичный период 2019 года. Однако "догнать" падение за первое полугодие так и не получилось.

Эксперты предполагают, что в первом квартале этого может сохранится картина, схожая со вторым полугодием 2020 года.

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене техосмотра. Законопроект разработан депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия".

Фото: Piter.tv