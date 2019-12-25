В период с января по октябрь 2025 года производство автомобилей сократилось на 22,2%.

Автопром назвали худшей отраслью промышленности России в 2025 году. Об этом сообщают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), опубликовавшие аналитический обзор "Тормозной путь".

В сообщении отмечается, что автомобильная отрасль переживает "структурный кризис, который может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем". По данным Росстата, в период с января по октябрь 2025 года производство автомобилей сократилось на 22,2% в годовом выражении. Конкретно в октябре показатель производства упал на 38,4%.

Также эксперты ЦСР подчеркнули, что производство легковых машин за 10 месяцев нынешнего года сократилось на 9,6%. Кроме того, объем выдачи автокредитов сократился на 28,5%. Специалисты наблюдают спад и в производстве грузовых автомобилей.

Фото: pxhere.com