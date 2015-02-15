Автопилотируемые тракторы планируют производить в Петербурге

Сейчас образец проходит испытания.

В следующем году в Петербурге планируют начать серийный запуск тракторов с возможностью автопилотирования. Сейчас образец проходит испытания. Первая партия из 50 машин должна появиться в этом году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора ПАО "Кировский завод" Сергея Серебрякова.

В тракторы установят новые системы и агрегаты которые позволят интеллектуальной системе работать без человека или с его минимальным участием на определенных операциях. машина экономит топливо и дает более высокую производительность. На сегодняшний день выпускаемые на заводе тракторы стоят в среднем от 15 миллионов рублей.

Ранее "Петербургский тракторный завод" начнет поставлять тракторы в Иран и Африку. В 2022 году компания планирует выйти на объем в 4300 машин.

Фото: phxere

