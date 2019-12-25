Автопарк ветеринарной службы Ленобласти пополнился девятью новыми машинами

Новый транспорт распределили среди семи районов.

Ветеринарная служба Ленинградской области получила девять новых служебных автомобилей высокой проходимости. Транспорт получили сотрудники семи районов, передает пресс-служба региона.

Теперь медицинская помощь сможет придти быстрее в самых удаленных точках Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского и Лужского районов. Отмечается, что ветеринары смогут оперативно доставлять пробы и результаты анализов в лаборатории и эффективно проводить дезинфекционные и эпизоотологические работы.

Транспорт был приобретен за счет бюджета региона (3,5 миллиона рублей) и за счет учреждений госветслужбы области (5,7 миллиона рублей).

Ранее мы писали, что жители Киришского района пожаловались губернатору на диких кабанов.

Фото: Piter.tv