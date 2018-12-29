Автопарк в Гатчине обзавёлся 22 новыми автобусами

В Гатчинском автопарке запустили 22 новых автобуса ПАЗ на общественные маршруты. Автобусы уже совершают рейсы, сообщает информационное агентство "Невские Новости".

Экземпляры вмещают до 40 человек, а работать им предстоит на пяти городских маршрутах. Они пришли на место других ПАЗов, которые были дизельными. Известно, что с 1 января общественных транспорт в Гатчине работал в ослабленном режиме. С сегодняшнего дня автобусы переходят на обычный.В правительстве Ленобласти отметили, что при увеличении пассажиропотока на улицы выведут дополнительные авто.