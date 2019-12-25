Петербург получил еще 48 новых автобусов

В ноябре планируют получить еще около 400 автобусов.

В пятницу, 28 октября, в Смольном сообщили о получении 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе марки VOLGABUS. Автобусы передали ГУП "Пассажиравтотранс".

В ноябре город планирует получить еще около 400 новых автобусов. Всего в этом году на улицы Петербурга выходит более 3 200 новых автобусов. Машины закупили в рамках обновления подвижного состава.

Отмечается, что низкопольные автобусы вмещают до 103 пассажиров, а в салоне – 26 мест. Также они оборудованы откидной аппарелью для пассажиров с колясками и современной системой оплаты проезда. Помимо этого автобусы оснащены интеллектуальной системой помощи водителю "Антисон", благодаря которой снижается риск аварий.

Губернатор Александр Беглов поздравил водителей автопарка с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается в воскресенье.

Фото: Смольный