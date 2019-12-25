Поправки в КоАП будут внесены Минюстом России.

Avtonews: в 2022 году в России появятся новые автомобильные штрафы. По данным издания, ссылающегося на документ, подготовленный Минюстом РФ, со следующего года чиновники вносят поправки в КоАП. Работа ведется в сотрудничестве с несколькими профильными министерствами и ведомствами при участии заинтересованных органов государственной власти, бизнес-индустрии, научного сообщества и общественных деятелей.

Предполагается расширить список неисправностей, при которых водитель не сможет пользоваться транспортным средством. Добавится наказание за использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, несезонных шин, незаконных лебедок. Штраф будут выписывать за отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, необходимых при производстве автомобиля.

Также штрафы получат те водители, в машине которых горит индикатор неисправности двигателя Check Engine, а на лобовом стекле установлены помехи для обзора дороги. Речь идет о навигаторе, видеорегистраторе, пленках и наклейках. За эти нарушения придется заплатить 500 рублей.

Водителей, которые не оплачивают проезд по ЗСД, предупредили о штрафе.

Фото: Piter.tv