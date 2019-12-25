Водителей, которые не оплачивают проезд по ЗСД, предупредили о штрафе

В Петербурге начнут штрафовать водителей, которые не оплатили проезд по ЗСД. Первые административные дела уже поступили в производство. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Ответственность за подобное нарушение предусмотрена статьей 12.21.4 КоАП РФ. Поправки в кодекс, предусматривающие административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты, вступили в силу в начале этого года. Штраф для легкового транспорта составит 1500 рублей, а для грузового или автобуса — 5000. Дела рассматривает Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Для выявления нарушителей работают комплексы фото- видеофиксации.
Ранее водителей предупредили о начале сезона миграции лосей.
Фото: Piter.TV
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