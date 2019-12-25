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Водителей, которые не оплачивают проезд по ЗСД, предупредили о штрафе
Сегодня, 9:41
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Водителей, которые не оплачивают проезд по ЗСД, предупредили о штрафе

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Штраф составит от 1500 до 5000 рублей.

В Петербурге начнут штрафовать водителей, которые не оплатили проезд по ЗСД. Первые административные дела уже поступили в производство. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. 

Ответственность за подобное нарушение предусмотрена статьей 12.21.4 КоАП РФ. Поправки в кодекс, предусматривающие административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты, вступили в силу в начале этого года. Штраф для легкового транспорта составит 1500 рублей, а для грузового или автобуса — 5000. Дела рассматривает Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Для выявления нарушителей работают комплексы фото- видеофиксации. 

Ранее водителей предупредили о начале сезона миграции лосей. 

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, оплата проезда, платная трасса
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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