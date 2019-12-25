Водителей, которые не оплачивают проезд по ЗСД, предупредили о штрафе

Штраф составит от 1500 до 5000 рублей.

В Петербурге начнут штрафовать водителей, которые не оплатили проезд по ЗСД. Первые административные дела уже поступили в производство. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Ответственность за подобное нарушение предусмотрена статьей 12.21.4 КоАП РФ. Поправки в кодекс, предусматривающие административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты, вступили в силу в начале этого года. Штраф для легкового транспорта составит 1500 рублей, а для грузового или автобуса — 5000. Дела рассматривает Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Для выявления нарушителей работают комплексы фото- видеофиксации.

Ранее водителей предупредили о начале сезона миграции лосей.

Фото: Piter.TV