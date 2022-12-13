Автомобилистов Петербурга не будут штрафовать за неоплату парковки 2 февраля

Сбои в работе приложения произошли из-за проведения технических работ.

В Петербурге 2 февраля временно перестала работать система оплаты стоянки в зоне платных парковок. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Сбои в работе приложения произошли из-за проведения технических работ. В связи с этим сегодня не будут начисляться штрафы за неоплату парковочной сессии. Добавим, что об исправлении проблем с оплатой сообщат позже.

Ранее более 30 тысяч часов парковки в Петербурге оплатили в новогодние праздники автомобилисты через Сбербанк. Всего за полтора года работы сервиса по оплате городских парковок через Сбербанк прошло свыше 200 тысяч операций на сумму более 36 млн рублей.

Фото: Piter.tv