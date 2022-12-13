Более 30 тысяч часов парковки в Петербурге оплатили в новогодние праздники автомобилисты через Сбербанк

Всего за полтора года работы сервиса по оплате городских парковок через Сбербанк прошло свыше 200 тысяч операций на сумму более 36 млн рублей.

Более трёх миллионов рублей за 30 тысяч часов парковки – такую статистику озвучил Сбер, проанализировав транзакции автомобилистов в Северной столице в новогодние каникулы.

Традиционно в праздники люди целыми семьями, с друзьями и гостями из других городов выбираются на прогулки по Петербургу, в том числе на своих автомобилях. Поэтому мы зафиксировали среднемесячный объём оплаты парковок уже за первые восемь дней нового года. А когда человек ещё и может выбрать удобный канал для осуществления платежа – онлайн-банк, специальное приложение или Telegram-бот – это ещё удобнее, быстрее и проще. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Всего за полтора года работы сервиса по оплате городских парковок через Сбербанк прошло свыше 200 тысяч операций на сумму более 36 млн рублей.

Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел "Платежи", ввести в поисковой строке "Парковки" или выбрать подраздел "Транспорт", а далее – подраздел "Парковка". Затем выбрать услугу "Почасовая оплата", указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж. При оплате услуги взимается комиссия в размере от 1% до 3% в зависимости от способа оплаты.

Для совершения платежа через Telegram-бот пользователю необходимо авторизоваться в мессенджере, в поисковой строке ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга. Далее необходимо запустить бот командой "Старт". Бот в автоматическом режиме уточнит тип вашего транспортного средства, его государственный регистрационный знак, а также номер телефона для отправки электронной квитанции. Оплата парковочной сессии происходит при участии СберБанка.

Фото: Комитет по транспорту