Автомобилисты застряли в километровых заторах на границе с Мурино

Серьезный затор образовался из-за светофоров.

Вечером 25 ноября жители Мурино пожаловались на километровые пробки, возникшие в час пик при въезде в город. Как сообщили в "Ленавтодоре", серьезные заторы возникли из-за светофоров. Об этом пишет "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

В период с 25 по 26 ноября будут настраивать светофоры. Из-за плотного движения на дорогах работы могут затянуться. При этом на жалобы автомобилистов оперативно реагируют. Вчера в час пик светофор возле Английской улицы перевели в аварийный режим работы.

Плотнее всего было на участке от перекрестка проспектов Луначарского и Руставели и до пересечения Вокзальной и Заречной улиц. Там затор растянулся почти на четыре километра.

Ранее мы писали, что с 26 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Степанова