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Автомобилисты в Петербурге выстроятся в красный крест в знак поддержки врачей
Сегодня, 19:42
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mook1

Автомобилисты в Петербурге выстроятся в красный крест в знак поддержки врачей

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Композиция должна появиться во дворе корпуса больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте.

Автомобилисты в Петербурге выстроятся в красный крест в знак поддержки врачей. Сообщество автолюбителей "СПБ.АВТО" ищет машины красного цвета, чтобы 30 декабря в 18:00 часов 16 автомобилей выстроились в форме "красного креста" во дворе нового корпуса больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте.

 Владельцы машин красного цвета могут подать заявки на участие в акции в группе сообщества "ВКонтакте".

Немного о другой акции автомобилистов – еще они поблагодарят врачей акцией "Нажми на клаксон". Она также пройдет 30 декабря в 18:00 часов.

Фото: Pixabay

Теги: автомобилисты, благодарность, врачи, красный крест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
alexmiroves
Сегодня 20:12

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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