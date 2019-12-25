Автомобилисты в Петербурге выстроятся в красный крест в знак поддержки врачей. Сообщество автолюбителей "СПБ.АВТО" ищет машины красного цвета, чтобы 30 декабря в 18:00 часов 16 автомобилей выстроились в форме "красного креста" во дворе нового корпуса больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте.
Владельцы машин красного цвета могут подать заявки на участие в акции в группе сообщества "ВКонтакте".
Немного о другой акции автомобилистов – еще они поблагодарят врачей акцией "Нажми на клаксон". Она также пройдет 30 декабря в 18:00 часов.
Фото: Pixabay
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.