Композиция должна появиться во дворе корпуса больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте.

Автомобилисты в Петербурге выстроятся в красный крест в знак поддержки врачей. Сообщество автолюбителей "СПБ.АВТО" ищет машины красного цвета, чтобы 30 декабря в 18:00 часов 16 автомобилей выстроились в форме "красного креста" во дворе нового корпуса больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте.

Владельцы машин красного цвета могут подать заявки на участие в акции в группе сообщества "ВКонтакте".

Немного о другой акции автомобилистов – еще они поблагодарят врачей акцией "Нажми на клаксон". Она также пройдет 30 декабря в 18:00 часов.

Фото: Pixabay