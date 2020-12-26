Акцию планируют провести за день до Нового года.

Автомобилисты в Петербурге поблагодарят врачей акцией "Нажми на клаксон". Как сообщил "Петербургский дневник", акция пройдет 30 декабря в 18:00 часов. Данный жест – знак благодарности медикам, которые продолжают бороться с коронавирусом.

Как рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол, уходящий год был одним из самых сложных в жизни Петербурга – особенно тяжелым он получился для работников медицинской сферы.

Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд, даже если в этот момент они будут на посту – рассказал чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург рассчитывает на опыт японских специалистов по решению проблем с пробками. С 2022 года в городе буду реализовывать новую модель транспортного обслуживания.

Фото: Piter.tv