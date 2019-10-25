Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Средний чек увеличился по всей стране.

Средний платеж российских автомобилистов за нарушения ПДД увеличился за год с 496 до 531 рублей. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на исследования "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Денег". Специалисты провели аналитическую работу только для городов-миллионников. данные собирались за период с октября 2018 года по октябрь 2019-го.

В рейтинге городов по среднему чеку (штрафу) попали Москва, Красноярск, Самара. Специалисты провели исследование только в городах-миллионниках. Оказалось, что во всех регионах увеличилось количество и размер административных штрафов

Меньше всего за дорожные нарушения платят жители Волгограда, Омска и Нижнего Новгорода. В этих регионах предпочитают отдавать деньги в первые 20 дней после фиксации нарушения. Это позволяет водителям пользоваться 50% скидкой на штраф, что и делает средний чек меньше.

Ранее Piter.tv писал о том, что Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop