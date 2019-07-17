В Приморском районе ребенок попал под машину во дворе дома

Очевидцы сообщили, что мальчик отделался легким испугом.

Во вторник, 16 июля во дворе дома на ул. Матроса Железняка Приморского района Петербурга под машину попал маленький ребенок. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Водитель не успел среагировать на мальчика, который выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Очевидцы отметили, что от столкновения было больше испуга, чем травм. Судя по снятым кадрам, водитель лишь ненамного превысил допустимую скорость для дворовых территорий. Ему оформили нарушение ПДД.

Известно, что на месте работали скорая помощь и сотрудники полиции. Информации о состоянии ребенка нет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в ДТП с маршруткой под Геленджиком погибли два маленьких ребенка и двое взрослых. Маршрутка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

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