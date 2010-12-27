В ДТП с маршруткой под Геленджиком погибли два маленьких ребенка и двое взрослых

Маршрутка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Накануне поздним вечером, 16 июля, под Геленджиком в ДТП погибли две девочки, водитель маршрутки и женщина.

ДТП произошло около 23 часов 40 минут на 1453 километре трассы М4 "Дон". Маршрутный микроавтобус "Форд" ехал из поселка Джубга в сторону Геленджика. Водитель не справился с управлением, и "Форд" врезался в дерево. Погиб от полученных травм водитель маршрутки, женщина - пассажирка, и две маленькие пассажирки 4 и 6 лет.

Полиция ведет проверку, выясняются все обстоятельства смертельной аварии.

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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю