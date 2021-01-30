Автомобиль сбил торопливого пешехода на Маршала Жукова и скрылся

Мужчина смог подняться на ноги самостоятельно.

Утром в субботу, 30 января, на улице Маршала Жукова автомобиль сбил пешехода. Со слов очевидцев, дорожный инцидент произошел около дома №30. В соцсетях появилось видео с видеорегистратора автомобиля одного из местных водителей.

На этих кадрах заметно, что торопливый пешеход сам неосторожно выскочил на дорогу прямо перед белой машиной, хотя невдалеке был пешеходный переход. Та немного постояла на месте, водительская дверь в этот момент открылась: вероятно, автомобилист спросил у пешехода, нужна ли ему помощь. Как только пострадавший встал с земли, машина уехала.

Дорожную полицию Петербурга заинтересовал водитель, не уступивший дорогу машине скорой помощи.

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