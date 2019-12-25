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Автомобилист погиб в столкновении с отбойником на КАД
Сегодня, 13:39
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Автомобилист погиб в столкновении с отбойником на КАД

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По предварительной информации, такси въехало в барьер на развязке КАД с Красносельским шоссе.

Утром 31 мая на съезде к Новоселью с КАД (Ломоносовский район Ленинградской области) произошло ДТП со смертельным исходом. Произошло все на 85-ом километре КАД. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, такси въехало в барьер на развязке КАД с Красносельским шоссе. Водитель вылетел от удара на проезжую часть и погиб. 

В настоящее время на месте работают специалисты, выясняются обстоятельства ДТП.

На трассе "Сортавала" погиб 91-летний водитель Lada.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, смертельное дтп
Категории: ДТП, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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