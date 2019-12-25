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Дорожный конфликт на Бронницкой привел к стрельбе
Сегодня, 13:08
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Дорожный конфликт на Бронницкой привел к стрельбе

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Мужчина использовал травматическое оружие.

Полиция задержала мужчину, который стрелял в сторону чужой машины во время дорожного конфликта. На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе у дома №44 по Бронницкой улице поступило 13 мая. Там произошел дорожный конфликт, и 30-летний петербуржец решил применить оружие. Он стрелял из травматического пистолета в сторону "Форда". Обошлось без пострадавших. 

Стрелка доставили в территориальный отдел полиции. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе пенсионер угрожал женщине пистолетом в зоомагазине. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожный конфликт, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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