Автомобилист насмерть сбил незамеченного в темноте пешехода на трассе "Нарва"

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В первом часу ночи 19 марта на автодороге "Нарва" автомобиль "Мицубиси" сбил человека. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Со слов автомобилиста с 13-летним стажем, проезжая по направлению от деревни Бегуницы к Петербургу, он наехал на мужчину, которого не увидел в темноте. Неизвестный в темной одежде без светоотражающих элементов переходил трассу в неположенном месте вне населенного пункта. В результате ДТП мужчина 30-35 лет на вид скончался на месте до приезда скорой помощи, личность погибшего пока не установлена.

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Фото: рixabay