В тройном ДТП на Невском проспекте иномарка помяла ограждение

Пострадал ли кто-то в этой аварии, пока не известно.

Около полудня в пятницу, 19 марта, на Невском проспекте произошло тройное ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, на выделенную полосу для общественного транспорта с другой полосы вывернула синяя иномарка. Автомобиль неторопливо занял место на дороге и включил аварийные огни. Именно в этот момент сзади в него влетела другая иномарка, мчавшаяся по проспекту. Машина задела и остановившийся автомобиль, и попутчика слева, обе машины подскочили от неожиданного удара. В результате ДТП синяя иномарка наехала колесом на ограждение и накренила его, задняя часть машины оказалась полностью разбита.

Пострадал ли кто-то в этой аварии, пока не известно.

Видео: Piter.TV

Фото: Признавашки ДТП и ЧП