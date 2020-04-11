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Автомобили столкнулись на Пискарёвском путепроводе

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Пострадавших нет.

В субботу утром, 11 апреля, несколько машин столкнулись на Пискарёвском путепроводе, затруднив движение остальным автомобилям. Об этом стало известно из группы, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видео видно, что транспортные средства практически не пострадали, а водители прогуливаются поблизости с местом ДТП. В комментариях шутя заметили, что сейчас собраться вместе в субботу можно только на дороге.

Ранее мы писали, что мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: автомобилей, дтп, несколько
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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