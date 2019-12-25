Мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов

Его сбили вне зоны пешеходного перехода.

Вечером в Красногвардейском районе мужчина попал под колеса иномарки. Подробности рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 10 апреля около 21:00 на проспекте Энтузиастов у дома №45/1. Вне пешеходного перехода "Тойота" сбила мужчину 1973-го года рождения. За рулем находилась женщина 1992-го года рождения. Пешеход получил тяжелые травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ.

Фото: pixabay.com