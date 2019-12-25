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Мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов
Сегодня, 22:38
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Мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов

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Его сбили вне зоны пешеходного перехода.

Вечером в Красногвардейском районе мужчина попал под колеса иномарки. Подробности рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 10 апреля около 21:00 на проспекте Энтузиастов у дома №45/1. Вне пешеходного перехода "Тойота" сбила мужчину 1973-го года рождения. За рулем находилась женщина 1992-го года рождения. Пешеход получил тяжелые травмы. 

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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