Мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ

Их заметили сотрудники вневедомственной охраны.

В пятницу, 10 апреля, сотрудники районного отдела вневедомственной охраны обнаружили в Приморском районе минометный снаряд. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по городу и области.

Во время патрулирования правоохранители увидели недалеко от железнодорожного моста двух мужчин. Они вытаскивали на берег Черной речки при помощи магнита на веревке металлические предметы.

Оказалось, что это минометный снаряд, предположительно, времен войны.

Так как предмет мог быть опасным, участок оцепили, а двух петербуржцев задержали. Взрывотехниками ОМОН было установлено, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли для уничтожения на специализированный полигон.

Мужчин передали сотрудникам полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вернул в полицию дело на автора поста о "военных в Мурино".

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области