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В России подорожали автомобили с пробегом

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В прошлом году цены взлетели на 2,9%.

Стоимость подержанных автомобилей в России продолжает расти. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

В прошлом году цены взлетели на 2,9%. При этом в Петербурге и Ленинградской области цены выросли до 717 тысяч рублей. Аналитики считают, что это связано с понижением покупательской способности. Люди хотят купить более новые авто. Однако при покупке новых автомобилей люди выбирают наименьшую цену.

Чаще всего на вторичном рынке покупают автомобили Lada, Toyota, Volkswagen и Nissan.

Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в России.

Теги: авто, авто бу
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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