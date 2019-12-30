В России подорожали автомобили с пробегом

В прошлом году цены взлетели на 2,9%.

Стоимость подержанных автомобилей в России продолжает расти. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

В прошлом году цены взлетели на 2,9%. При этом в Петербурге и Ленинградской области цены выросли до 717 тысяч рублей. Аналитики считают, что это связано с понижением покупательской способности. Люди хотят купить более новые авто. Однако при покупке новых автомобилей люди выбирают наименьшую цену.

Чаще всего на вторичном рынке покупают автомобили Lada, Toyota, Volkswagen и Nissan.

Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в России.