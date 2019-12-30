Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в России

К концу 2020 года он увеличится с двух до шести автомобилей.

Немецкий автопроизводитель Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России. Ожидается, что к концу 2020 года он увеличится с двух до шести моделей. Об этом пишет ТАСС.

В частности, в конце первого квартала 2020 года планируется запустить в производство фургон Vivaro. Далее запланирован запуск еще трех моделей, каких именно не уточняется. Известно, что компания намерена вывести на российский рынок автомобили массового сегмента.

О том, что Opel возобновляет продажи автомобилей в России, стало известно 16 декабря 2019 года. Бренд ушел из РФ в 2015 году под предлогом падения продаж на фоне сложной экономической обстановки. При этом эксперты связали уход компании с обострением отношением с США из-за присоединения Крыма к России.

Ранее мы писали, что россиянам представили имеющие госскидку автомобили в 2020 году.

Видео: YouTube / Opel