Легковушка въехала в Александро-Невскую часовню

Водитель ждать ГИБДД и скорую не стал.

Легковой автомобиль врезался в Александро-Невскую часовню на углу Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным "Фонтанки", ранним утром белая легковушка на большой скорости пробила ограждение у часовни Александра Невского, а потом влетела в ступени.

Водитель ждать ГИБДД и скорую не стал. Когда медики приехали к часовне, его не было на месте. Выясняются подробности и причины аварии.

Ранее в Ленобласти 18-летний водитель устроил аварию с 8 пострадавшими.

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